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Trafik kazalarında ürküten tablo

Türkiye’nin dört bir yanında trafik canavarı söndürmeye devam ediyor. 2017 yılında ülke genelinde meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybetti, 303 bin 663 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:10
Trafik kazalarında ürküten tablo

Yapılan bütün ikazlar ve artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki trafik kaza bilançosunu açıkladı.

2017'nin son ayı olan Aralıkta ülke genelinde meydana gelen 33 bin 317 trafik kazasında 21 bin 421 kişi yaralanırken, 230 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılında ülke genelinde meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 303 bin 663 kişi hastanelere kaldırıldı.

Geçen yılki kazalardan 11 bin 366'sı karşılıklı çarpışma, 20 bin 307'si ise arkadan çarpma şeklinde vuku buldu. 85 bin 302 kazaya tek araç, 85 bin 937 kazaya ise çift araç karıştı.

Kazalara sürücü kusurları ağırlıkta

2017 yılında vuku bulan 191 bin 326 kazaya sürücü kusuru damga vururken, 18 bin 76 kazaya ise yayalar davetiye çıkardı.

Bin 615 kazada yol kusurlu bulunurken, 777 kazaya da araç içerisindeki yolcular sebebiyet verdi. 4 bin 591 kazaya ise kırmızı ışıkta durmayan sürücüler sebebiyet verdi. Geçen yılki kazalardan 7 bin 941 kazaya bisiklet, 71 kazaya at arabası, 154 bin 811 kazaya otomobil, 8 bin 281 kazaya kamyon, 6 bin 414 kazaya otobüs, 3 bin 169 kazaya traktör, 361 kazaya ise ambulans karıştı. 2017'de ülke genelinde 67 kazaya ise tren karıştı.

2017 yılında sadece Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. 2017 yılında İstanbul'daki trafik kazalarında 211, İzmir'de 166, Bursa'da ise 102 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 10 milyon 568 bin 391 sürücü, yaya ve yolcuya 2 milyar 818 milyon 752 bin 396 lira ceza kesildi.

Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 114 bin 889 sürücüye ise cezaî işlem uygulandı. Tam 1 milyon 55 bin 110 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi.

Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, bu rakamların sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu. Sürücülere 'sabır' ve 'saygı' çağrısında bulunuldu.
İHA

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TürkiyeTrafik CanavarıKazaHastaneTedavi
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