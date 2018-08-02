Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94543
ALTIN
197.507
DOLAR
5.0552
STERLİN
6.6033
EURO
5.8683

Trafik kazası sonrası can pazarı: 2 ÖLÜ

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:52
Trafik kazası sonrası can pazarı: 2 ÖLÜ

Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralı yerde yatan çocuk hastaneye kaldırılan hamile annesinin durumunu defalarca sordu. Kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Rasim Demirtaş (66) idaresindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak yolun altında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, Naciye Demirtaş (67) olay yerinde, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Demirtaş (49) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası ise can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan sürücü Rasim Demirtaş ile torunları Yasin (14) ve Şüheda Demirtaş (11)  AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza mahalinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Yasin isimli çocuk annesinin hamile olduğunu belirterek sağlık görevlilerine defalarca annesinin durumunu sordu ve gözyaşlarına boğuldu.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 6 ayda 272 bin kişi taşındı
İstanbul'da 6 ayda 272 bin kişi taşındı
Rize sağanak yağışa teslim oldu
Rize sağanak yağışa teslim oldu
Hırsızlar yaşlı kadını hastanelik etti
Hırsızlar yaşlı kadını hastanelik etti
Hırsızlar limon bahçelerine dadandı
Hırsızlar limon bahçelerine dadandı
Öğrenci yurdunda yangın
Öğrenci yurdunda yangın
TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı
Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı
Öğretmenden 50 milyonluk vurgun
Öğretmenden 50 milyonluk vurgun
Süratli geçti diye komşusunu öldürdü
Süratli geçti diye komşusunu öldürdü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim