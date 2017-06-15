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Trafikte ölümüne kavga

E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giderken kavgaya tutuşan motosiklet sürücüsü ile ticari taksi sürücüsünün hastanede biten kavgası güvenlik kameralarına da yansıdı. Motosiklet sürücüsünün tartışma sırasında aynasını kırdığı taksi şoförü, motosikletlinin üzerine aracını kırarak şahsı bariyerlere sıkıştırarak yaralanmasına neden oldu

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Trafikte ölümüne kavga
Aynasını kıran motosikletliyi bariyerlere sıkıştırdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Edirnekapı E-5 karayolunda meydana geldi. Otoyolda yoğun trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Trafikte seyir halinde giden iki sürücüden motosiklet sürücüsü, taksinin aynasını kırdı. Buna sinirlenen taksi şoförü aracını motosikletlinin üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak yaralanırken, ticari taksi sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga anı güvenik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet kullanıcısının akıcı trafikte ilerlediği görülüyor. Bir süre sonra ticari taksinin yanına gelen motorcu uzanıp eliyle aracın aynasını kırıyor. Daha sonrada ticari taksi sürücüsünü motosiklete çarparak, sürücüyü bariyerlere fırlatıyor. Taksi şoförü ardından olay yerinden uzaklaşıyor. İHA
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