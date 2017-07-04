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Traktör devrildi: 2 ölü

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti

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Traktör devrildi: 2 ölü
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Tuzak kırsal mahallesinde oturan Mustafa ve eşi Feride Tüfekçioğlu, Meryemce mevkiinde bulunan tarlalarında çalıştıktan sonra akşam üstü evlerine dönmek istedi. Tüfekçioğlu çifti, 10 ER 913 plakalı traktörün devrilmesi üzerine hayatını kaybetti. Köyün giriş kısmında oturan ailenin eve gelmediği kimse tarafından fark edilmedi. Sabah orman yoluna giden vatandaşlar kazayı gördü. Jandarma ve sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. 
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