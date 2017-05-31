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Traktörü durdurmak isterken öldü

Samsun'da, park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmaya çalışırken römork arasına sıkışarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Traktörü durdurmak isterken öldü
Samsun'da, park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmaya çalışırken römork arasına sıkışarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Ladik ilçesi İbi Mahallesi Çerkezler mevkiinde önceki gün akşam meydana geldi. Ladik Belediyesinden zabıta amiri olarak emekli olduğu öğrenilen Şaban Ömür’ün (65), evinin yanında park halinde bulunan traktörü kendiliğinden hareket etti. Hareket eden traktöre binmeye çalışan Şaban Ömür, römorkun arasına sıkışarak ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Şaban Ömür, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. 
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