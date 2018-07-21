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Traktörün altında can pazarı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve traktörde sıkışan baba ve kızını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:40
Traktörün altında can pazarı

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Başköy Köyü içerisinde seyir halinde bulunan Edip D. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine ve Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Afad ekipleri traktör altında sıkışan sürücü Edip D. ve kızı Burcu D.'yi sıkıştıkları yerden kurtardılar.

Öte yandan, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, traktör altında sıkışan sürücü Edip D., tedavi amacı ile Eskişehir'e sevk edildi.
İHA

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