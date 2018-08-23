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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri bayramda da terörle mücadelesini sürdürüyor. Kuzey Irak'ta PKK'nın mühimmat deposu imha edildi. Van'da ise saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:30
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Ordusu bayramda da terör operasyonlarını sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktasının imha edildiği duyuruldu.

Kandil Dağı’nda da hareketlilik var.

Mehmetçik Kandil eteklerindeki Sidekan bölgesinde karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Bölgede öğle saatlerinde 2 helikopterin devriye attığı görüldü.

Yurtiçinde de terörle mücadele sürüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesi Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 1'i kadın 2 terörist 2 kalaşnikof marka tüfek 4 yabancı menşeli el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin barındıkları yerde çok miktarda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.08.2018 12:45
Anahtar Kelimeler:
TSKPKKOperasyon
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