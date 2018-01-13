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TSK'ye yeni kalekollar geliyor

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen, yeni yapılan hudut karakol ile tesislere, teröristlerce düzenlenen saldırı ve taciz girişimlerinin en aza indirilmesi, teröristlerin caydırılması amacıyla karakol yapımı sürüyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:53
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TSK'ye yeni kalekollar geliyor

Bu kapsamda bugüne kadar, güçlendirilmiş karakol olarak bilinen 68 kalekol tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken, 12 kalekol inşası da devam ediyor.

 Kalekollardan 143'ünün proje ve ihale çalışmaları ise sürüyor. Yapımı devam eden tesislerden 6'sının yıl sonuna kadar TSK'ye teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi de sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKKalekolTerör
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