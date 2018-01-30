TTB ve Furkan Vakfı'na operasyon

Afrin harekâtı için "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipleri Birliği yöneticileri hakkında dün sabah saatlerinde gözaltı işlemleri başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TTB yetkilileri hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasal işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.

TTB tarafından yapılan açıklamada, "Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına da operasyon

Öte yandan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na da "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı Adana, Elazığ ve Niğde'de 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezindeki ve diğer adreslerdeki aramaya çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon sırasında ekipler, caddede zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla bekledi. Vakfın genel merkezi ile Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alındı.

Afrin paylaşımları sonrası düğmeye basıldı

Vakıf üyelerinin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan paylaşımlar yapmalarının ardından başlatılan operasyonun terör propagandası ve suç örgütü kurma iddiaları üzerine yapıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada operasyonla ilgili olarak Adana genelinde gösteri düzenlenmesinin yasaklandığı bildirildi.