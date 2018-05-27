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 Tüfekle oyun ölüm getirdi  

11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Baba Sivas’ta olduğu için cenazeyi teslim alan amca, yaşanan olayın emniyet ekipleri tarafından titizlikle araştırılmasını istedi

27 Mayıs 2018 Pazar 15:25
 Tüfekle oyun ölüm getirdi  

Ümraniye’de 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte oynadığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olay Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Akkaya arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından 10 yaşlarındaki B.K. ve O.C. ile birlikte eve girerek, buldukları pompalı tüfekle şakalaşmaya başladı.

Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki İ.A., başından vurularak ağır yaralandı. Tüfek sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından İ.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan işlemlerin ardından İ.A’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ailesi ve yakınları da sinir krizi geçirdi.

 'Çok büyük ihmal var'

Hayatını kaybeden çocuğun komşusu, “Birinin annesi babası çalışıyor, evde kimse yok. Yatağın altında tüfeği buluyor. Tüfeği alıyor. Arkadaşına şaka yapayım derken, tetiğe basıyor. Çocuğu öldürüyor, oyun oynarken. Kasti bir şey olduğunu sanmıyorum. Ölen çocuk 11 yaşında, öteki de 10 yaşında. Arkadaşlar, çok iyi.

Çok büyük ihmal var burada. Yatağın altına tüfek bırakmak ne demek. Tüfeğin ağzında fişek olması ne demek” diye konuştu. Olayın ardından 10 yaşındaki B.K. ve O.C., polis ekipleri tarafından Ümraniye’deki Çocuk Büro Amirliği’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

'Odada 5 çocuk bulunuyordu'

Bu arada 7 kardeşin en küçüğü olan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Baba Salih Akkaya Sivas’ta olduğu için cenazeyi teslim alan amca Salim Akkaya, yaşanan olayın emniyet ekipleri tarafından titizlikle araştırılmasını istedi.

5 kişinin bulunduğu odada sadece İbrahim’in vurulduğunu söyleyen Akkaya, “Benim sokağın 2 sokak arkasında 4 çocukla birlikte bir evin içinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Bunun emniyet birimleri tarafından titizlikle araştırılmasını ve olayın açığa çıkarılmasını istiyorum. Silah ev sahibinin kiracısınınmış ama kim olduğunu tanımıyoruz. Mahallede oturan Adanalı bir şahıs diyorlar ama ismini bilmiyoruz. İçeride 4 çocuktan başka insan var mı yok mu onu da bilemiyoruz. Silahın da kime ait olduğunu, ruhsatlı mı, ruhsatsız mı bilemiyoruz.

Fakat benim endişem 5 kişinin olduğu yerde nedense sadece bizim yeğenimiz vuruluyor. Başka birine kurşun isabet etmiyor. Babası zaten trafik kazası geçirmişti, 6 aydan beri yatıyordu. 4-5 gün önce köye gönderdik hava alsın diye. Yaralı adam, ben gelmesini istemedim. Biz cenazeyi oraya götüreceğiz” dedi.
İHA

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