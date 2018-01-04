Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254

Tüketiciler için iyi haber

Tüketici hakem heyeti kararına firma tarafından itiraz edildiğinde, tüketiciler 1000 lira tutarındaki bir uyuşmazlık için 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:52
8 Okunma
Tüketiciler için iyi haber

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının girişimleri sonucu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12’si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği öngörülmesine rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşanıyordu.

Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde bulunduğu girişimler neticesinde söz konusu düzenlemenin 2018 yılı için geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğde yer almasını sağladı.

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğin “Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret” başlıklı 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedileceği açıkça düzenlendi.

“Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, nisbi tarifelerin maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla uygulanacağına ilişkin düzenlemeye tüketiciler lehine istisna getirildi.

2017 yılı için 1000 lira tutarındaki bir uyuşmazlık için tüketici hakem heyeti kararına karşı firma tarafından itiraz edilmesi halinde, tüketiciler 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu.

 Bu düzenleme uyarınca tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12’si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.

Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Tüketici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 milyon kişiye yeni kimlik
16 milyon kişiye yeni kimlik
HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
Yurt dışına kaçmaları onları kurtarmadı
Yurt dışına kaçmaları onları kurtarmadı
Öldürülen taksici konvoyla uğurlandı
Öldürülen taksici konvoyla uğurlandı
Polis memuru evinde ölü bulundu
Polis memuru evinde ölü bulundu
Acılı anne çocuklarının tabutunu omuzunda taşıdı
Acılı anne çocuklarının tabutunu omuzunda taşıdı
Mardin’de kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin’de kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ev hapsi bulunan şahsın evinden cephanelik çıktı
Ev hapsi bulunan şahsın evinden cephanelik çıktı
İstanbul'un FETÖ bilançosu
İstanbul'un FETÖ bilançosu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim