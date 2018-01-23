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TÜKODER'den emlakçı uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son dönemde tüketicilerin kendilerine sık sık asılsız konut ilanı konusunda başvurduğunu belirterek, bazı emlakçıların müşteri çekmek için gerçeği yansıtmayan ilan verdiğini söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 14:57
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TÜKODER'den emlakçı uyarısı

Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını dile getiren Koçal, düşük fiyatlı ilanı gören tüketicinin büyük hayallerle emlak ofisine gittiğini, ancak tüketiciye o evin satıldığı veya kiralandığının söylendiğini anlattı.

Koçal, "Bu ilanlarla tüketicinin ilgisini çekmek ve emlak ofisine çekerek komisyoncunun elinde bulunan başka ürünleri pazarlamak amaçlanmaktadır. Binbir bahane ile tüketiciler başka konutları almaya ikna ediliyor" dedi.

Bunu yapan emlak komisyoncularının tüketicileri aldattığını vurgulayan Koçal, "Ucuz ve cazip bir ürün ilanı ile tüketiciyi ofislerine çekerek portföylerinde bulunan daha yüksek tutarlı başka ürünleri pazarlamak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem gerektirmektedir" diye konuştu.

Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğini belirterek, bu tür uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikayet etmesi gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EmlakKira
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