Tunceli'de jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda patlatılmaya hazır 750 kilo patlayıcı ile yaşamsal gıda ele geçirildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve Ovacık ilçesi sınırları içerisinde farklı bölgelerde operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda toprak altına gömülmüş ve patlatılmaya hazır 700-750 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 6 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 500 kilogram amonyum nitrat gübre, 125 litre benzin, 5 adet tüp, 7 adet terörist kıyafeti, 50 kilogram esrar ile 3 tona yakın un, patates, şeker, soğan, bulgur ve tuz gibi yaşamsal malzeme ele geçirildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir. Ele geçirilen EYP düzenekleri ve malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi. İHA
Tunceli'de patlatılmaya hazır EYP ele geçirildi
Tunceli'de jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda patlatılmaya hazır 750 kilo patlayıcı ile yaşamsal gıda ele geçirildi.
10 Mart 2017 Cuma 15:32
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