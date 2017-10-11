Tüpraş'ta patlama  4 ÖLÜ

Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde meydana gelen patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bakımdaki kazanda gaz sıkışması dolayısıyla yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. 1 işçi de yaralandı.

4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayram Yılmaz, patlamanın uzun zamandır bakımı yapılan bir Nafta tankı çalışması sırasında meydana geldiğini belirterek, "Maalesef bugün Aliağamızda talihsiz bir olay yaşadık. Biliyorsunuz Aliağa çok sayıda sanayi kuruluşunun olduğu, 55 bin işçimizin çalıştığı bir ilçemiz. Bu tür kazaları zaman zaman yaşıyoruz ama bugünkü kaza sonuç itibariyle biraz daha büyük çaplı oldu. Maalesef uzun zamandır bakımı yapılan bir Nafta tankı arkadaşlarımızın çalışması sırasında, bana söylenen bilgiye göre, bir gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Anlık bir patlama. Herhangi bir yangın, başka bir sızıntı veya Tüpraş'ın genelini etkileyecek, faaliyetini etkileyecek bir durum yok. Patlama sonucu 4 işçimiz vefat etti. Olaydan dolaylı etkilenen de 2 arkadaşımız vardı, onun da birini yaralı kabul ediyoruz, onun durumu hafif. Maalesef 4 işçimizi kaybettik.” dedi.

Patlamanın hangi birimde meydana geldiğinin sorulması üzerine Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Depolama alanı. Boş Nafta tankı. Uzun süredir bakımı yapılan bir tanktı. Bugün devreye almak üzere son kontrollerinin yapıldığı söylenmişti" ifadelerini kullandı.

5 kişi patlamadan etkilendi

Meydana gelen patlama sonrası Tüpraş bir açıklama yaparken, hayatını kaybeden işçilerin kimlik bilgileri de açıklandı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 kişinin de patlamadan etkilendiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün saat 09.25’te Tüpraş İzmir Rafinerisi Ürün Tankında yapılan bakım sonrası devreye alma çalışmaları sırasında yüzer tavanlı nafta tankında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde bakım ve kontrol için bulunan yüklenici firma çalışanlarımızdan 5 kişi patlamadan etkilenmiştir. Rafineri Teknik Emniyet ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Rafineri Arama Kurtarma ekiplerimizce ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen çalışanlarımızdan 4’ü ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış ve yaşamını yitirmiştir. Bir çalışanımız ise hafif yaralı olarak tedavi altındadır. Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere’yi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle paylaşır, Allah’tan rahmet, ailelerine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz" denildi.

‘Olayda ihmal var mı araştıracağız’

Patlamanın yaşandığı Tüpraş Aliağa Rafinerisinde sendika üyeleri ile inceleme yapan ve şirket yetkilileri ile görüşen Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Oktay, çıkışta soruları yanıtladı. Oktay, "Sabah saatlerinde nafta tankında basınçtan dolayı patlama oluşuyor. Maalesef 4 arkadaşımız yaşamını yitiriyor. Bir arkadaşımız da yaralı. Onun sağlık durumu iyi. Olayda herhangi bir ihmal var mı yok mu onu araştırıyoruz. Olan işçi arkadaşlarımıza ve ailelerine oldu. Bu tür iş cinayetlerine dur demenin zamanı geldi. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Adli ve idari tahkikat başlatıldı’

İzmir Valiliği de, Aliağa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kaza ile ilgili idari tahkikatın başladığı ifade edilirken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 Ekim 2017 saat 09.25’te Aliağa ilçemizde bulunan Tüpraş Rafinerisi Ürün Tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada ağır yaralanan 4 işçi, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere isimli işçiler hayatını kaybetmiştir. Kaza ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz."

Tüpraş Aliağa Rafinerisi 1972'de kuruldu

Tüpraş verilerine göre Aliağa Rafinerisi’nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisinde, 2016 yılında 7.3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10.4 milyon ton ürün satışı yapıldı.