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Turhal emniyetinden maganda önlemi

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 10 gün süre ile yapılan çalışma kapsamında daha önce düğün ve asker eğlencelerinde kullandıkları tespit edilen 1 adet av tüfeği, 9 kuru sıkı tabanca ile çok sayıda fişeğe el konuldu

31 Temmuz 2018 Salı 16:42
Turhal emniyetinden maganda önlemi

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasında düğün ve asker eğlencelerinde meydana gelebilecek olası kazaları engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlardan yakalanan H.K, Ö.A, N.T, S.P, M.B, D.S, G.S, H.B.B, S.R.Ç, ve M.T isimlerindeki 10 kişiye ait silah ve fişeklere en konuldu. Yapılan operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 47 adet av tüfeği fişeği, 431 adet kuru sıkı fişek ve 48 adet havai fişek ele geçirildi.

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