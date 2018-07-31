Turhal emniyetinden maganda önlemi

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 10 gün süre ile yapılan çalışma kapsamında daha önce düğün ve asker eğlencelerinde kullandıkları tespit edilen 1 adet av tüfeği, 9 kuru sıkı tabanca ile çok sayıda fişeğe el konuldu