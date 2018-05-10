Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile 2017' bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3.7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. B

una göre geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.4 kişi olarak belirlendi. İllere göre incelendiğinde, 2017'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6.4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5.7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5.6 kişi ile Batman izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2.7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli olarak sıralandı. Bu illeri, 2.8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı takip etti. Türkiye'de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67.4 iken 2017'de yüzde 66.1'e geriledi. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2017 yılında yüzde 15.4’e ulaştı.

Bu oran 2014'te yüzde 13.9 düzeyindeydi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16.7 iken 2017 yılında yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Öte yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2017'de yüzde 28.9 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 26.5 ile Hakkari ve yüzde 25.3 ile Batman takip etti.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 10 ile Eskişehir olarak belirlendi.

Bu ili, yüzde 10.1 ile Çanakkale, yüzde 11.2 ile Balıkesir izledi. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 2.5'e yükseldi.

Bu oran 2014'te yüzde 2.1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor.

Her 5 kişiden 1'i yoksul

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2016 yılında yüzde 21.2 olduğu görüldü.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli ve en az bir çocuğu olan hanehalklarının yüzde 28.3'ünün hesaplanan göreli yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

Bağımlı çocuk; 18 yaşından küçük olan veya 18-24 yaşında olup ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 26.3 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 6.8 oldu

Maaşlar konut ve kiraya harcandı

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25.2 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19.5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri oldu. Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı ısınma sorunu oldu. 2016 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde; bireylerin yüzde 59.7’sinin oturduğu konutta ev sahibi olduğu, yüzde 24.4’ünün ise kiracı olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 42.2’sinin 2016 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 38.1’nin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 24.5’inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.