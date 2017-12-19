Türkiye'den ABD'ye veto tepkisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ABD'nin Kudüs kararının oylanmasını değerlendiren Kalın, iptal görüşmesini sadece ABD'nin veto ettiğini söyledi.

Kalın, "Amerika burada yalnız kalmıştır. Bütün dünya Kudüs meselesinde birlikte haraket etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nın veto kararını kınadığını hatırlatarak, "Biz de aynı şekilde kınıyoruz. Bir diğer konu da hem bu oylamaya katılan diğer ülkeler büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayacaklarını belirttiler. Mesele burada bitmiyor perşembe sabahı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak. Üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde Birleşmiş Milletler'den Trump yönetiminin aldığı Kudüs kararının hukuksuz olduğu tescil edilmiş olacak" diye konuştu.

AA