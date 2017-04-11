Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye dindarlıkta 26. sırada

Barem ve WIN/ Gallup International’ın 68 ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanların din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları sorgulandı. Araştırma verilerine göre, Türkiye dahil 41 ülkede nüfusun yarıdan fazlası kendini dindar olarak tanımlıyor.

Bu haber kez okundu.

Türkiye dindarlıkta 26. sırada

Dünyadaki insanların yüzde 62’si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye’de bu oran yüzde 74. Dünyada dindarlık ve inançlar ile cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler arasında bir bağlantı bulunuyor.

Kadınlar erkeklere göre daha dindar ve dinle ilgili kavramlara daha çok inanıyorlar. Türkiye’de ise dindar olduğunu söyleyen erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. Araştırma verilerine göre en dindar ülkeler olan Tayland (yüzde 98) ve Nijerya (yüzde 97). Kosova, Hindistan, Gana, Papua Yeni Gine ve Fildişi Sahili’nde dindarlık oranı ise her biri için yüzde 94. Türkiye yüzde 74 dindar oranı ile 68 ülke içinde 26. sırada yer alıyor.

Komşumuz Yunanistan ise yüzde 73 dindar oranı ile 27. sırada.

Çin ise en az dindar ülke olarak karşımıza çıkıyor. Çin’in yüzde 23’ü kendini “dindar olmayan” şeklinde tanımlıyor. Her 10 Çinliden neredeyse 7’si ateist. Türkiye’de dindar olmayanların oranı ise yüzde 12, ateistlerin oranı ise yüzde 6.

COŞKUN ÇELEKOĞLU / YENİ MESAJ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Dindarlıkta 26. SıradaBaremWın Gallup International
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100