Türkiye dindarlıkta 26. sırada

Dünyadaki insanların yüzde 62’si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye’de bu oran yüzde 74. Dünyada dindarlık ve inançlar ile cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler arasında bir bağlantı bulunuyor.

Kadınlar erkeklere göre daha dindar ve dinle ilgili kavramlara daha çok inanıyorlar. Türkiye’de ise dindar olduğunu söyleyen erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. Araştırma verilerine göre en dindar ülkeler olan Tayland (yüzde 98) ve Nijerya (yüzde 97). Kosova, Hindistan, Gana, Papua Yeni Gine ve Fildişi Sahili’nde dindarlık oranı ise her biri için yüzde 94. Türkiye yüzde 74 dindar oranı ile 68 ülke içinde 26. sırada yer alıyor.

Komşumuz Yunanistan ise yüzde 73 dindar oranı ile 27. sırada.

Çin ise en az dindar ülke olarak karşımıza çıkıyor. Çin’in yüzde 23’ü kendini “dindar olmayan” şeklinde tanımlıyor. Her 10 Çinliden neredeyse 7’si ateist. Türkiye’de dindar olmayanların oranı ise yüzde 12, ateistlerin oranı ise yüzde 6.

COŞKUN ÇELEKOĞLU / YENİ MESAJ