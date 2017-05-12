Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci

İş kazalarında meydana gelen ölümler en çok erkekleri vururken (1872), kadınlarda (98) daha az ölümlü kaza gerçekleşti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre geçen yıl en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 262 kişiyle İstanbul oldu.

İstanbul’u 89 ölümle Kocaeli, 81 ölümle Bursa, 74 ölümlü kazayla İzmir takip etti. Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi. İş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tahmin edileceği üzere inşaat sektörünün başı çektiği görülüyor.

Tarım alanının ikinci olduğu sıralama, taşımacılık, ticaret/büro, belediye olarak gerçekleşti. Araştırmalara göre 2017 yılının ilk üç aylık diliminde en az 441 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Her yıl iş kazalarından 2.3 milyon kişinin can verdiği dünyada yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor.

HALİL MEMİŞ