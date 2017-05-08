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Türkiye'nin ilk hibrit zırhlısı IDEF'17'de sergilenecek

Aselsan ve Katmerciler ortak çalışmasıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk hibrit konsept zırhlı aracı HIZIR, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF’17) sergilenecek.

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Türkiye'nin ilk hibrit zırhlısı IDEF'17'de sergilenecek
Aselsan ve Katmerciler ortak çalışmasıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk hibrit konsept zırhlı aracı HIZIR, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF’17) sergilenecek. Katmerciler açıklamasına göre, Aselsan tarafından geliştirilen elektrikli motorun Katmerciler’in zırhlı muharebe aracı HIZIR’da kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi ilk hibrit zırhlı aracına kavuşacak. Altyapı sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı azaltacak hibrit konsepti, yeni nesil araçların geliştirilmesinde büyük imkanlar sağlayacak, diğer araçlara da uygulanabilecek. Milli savunma sanayisinin dışa bağımlılığının azaltılmasında büyük önem taşıyan bu yenilikle, Aselsan tarafından geliştirilen elektrikli motor, Katmerciler tarafından geliştirilen ve üretime hazır durumdaki HIZIR’a entegre edilecek. İki şirketin üzerinde çalıştığı proje, her iki şirketin standında aynı anda tanıtılacak.
Türk savunma sanayisinde segmentinin en güçlü muharebe aracı olan HIZIR, bu yenilikçi atılımla birlikte aynı zamanda sektörünün ilk hibrit aracı unvanını kazanacak. HIZIR’la başlayan hibrit zırhlı araç konsepti, yeni zırhlı araç geliştirmede de çığır açacak bir yenilik olacak. 
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AselsanUluslararası Savunma Sanayii Fuarı
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