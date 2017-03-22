Türkiye'nin talepleri Twitter’da TT oldu!

Rapora göre son 6 ayda Türkiye’den Twitter’a 3 bin 076 hesap hakkında kapatılma talebi iletildi. Türkiye’yi bin 334 talep ile Fransa takip etti. Listede Rusya’dan 522, Amerika’dan ise 102 hesap kapatma talebinde bulunulduğu belirtiliyor.

Raporda Türkiye’den gelen hesap kapatma taleplerinin 844’ünün doğrudan mahkeme kararı olduğu, 2 bin 232 talebinse hükümet ya da emniyet yetkilileri tarafından iletildiği bildiriliyor. Tüm dünyadan toplam 13 bin 22 hesap kapatma talebinin geldiği belirtilirken Türkiye’den gelen hesap kapatma talepleri ile ilgili olarak tarihi bir artış olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’nin talepleri uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 Twitter mesajının da silindiği belirtiliyor. Türkiye’den ayrıca Twitter şirketine bin 368 ayrı içeriğin kaldırılması talebinde bulunulduğu, bunlardan 414’ünün uygun görülerek yerine getirildiği kaydediliyor.

İçeriklerin kaldırılmasıyla ilgili taleplerin terör saldırıları ve başarısız darbe girişimiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Bu hesaplarda özellikle terör saldırıları sonrası kanlı görüntüler içeren fotoğraflar bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Twitter şirketinin son 6 aylık şeffaflık raporunda aşırıcılık ve terörle mücadele kapsamında dünya genelinde toplam 376 bin 890 hesabın kapatıldığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ