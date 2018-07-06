Türkiye nüfusu alarm veriyor

Dünya Nüfus Günü'nün teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Aile planlaması" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, Türkiye'deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri açıkladı.

TÜİK'in Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bültenine göre, Türkiye'de 2016'da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan bebek sayısı, 2017'de 1 milyon 291 bin 55 olarak kaydedildi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda, doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2.11 çocuk, geçen yıl ise 2.07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.

Doğurganlık hızı Şanlıurfa'da yüksek

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017'de 4.29 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3.72 çocuk ile Şırnak, 3.60 çocuk ile Ağrı ve 3.39 çocuk ile Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.31 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1.45 çocuk ile Bartın, 1.46 çocuk ile Edirne ve 1.48 çocuk ile Zonguldak izledi. Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızında en yüksek oran 25-29 yaş grubunda görüldü.

Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2012'de binde 129 iken, geçen yıl binde 132 oldu. Diğer bir ifadeyle 2017'de 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 132 doğum düştü.

Hanehalkı büyüklüğü azalıyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2012 yılında 3.7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2017 yılında 3.4 kişi oldu.

İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü incelendiğinde, 2017 yılında 6.4 kişi ile Şırnak'ın ilk sırada yer aldığı görüldü.

Şırnak'ı 5.7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5.6 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2.7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli oldu.

Bu illeri, 2.8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı takip etti.