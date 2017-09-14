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Türkiye pasaportu 80. sırada

Uluslararası danışmanlık şirketi Henley&Partners’ın vizesiz seyahat edilebilen ülkeler temel alınarak hazırladığı en güçlü pasaportlar listesi açıklandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 20:10
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Türkiye pasaportu 80. sırada

Türkiye 195 ülke arasında 80’inci sırada, “yüksek kaliteli vatandaşlığa” sahip ülkeler arasında gösterildi. Geçen seneye göre üç basamak gerileyen Rusya 63’üncü sırada yer aldı.

Rusya vatandaşları, 2016 yılında 106 ülkeye vizesiz veya sınırda vize alarak gitme hakkına sahip durumda. Bu ülkelerin sayısı 2010 yılında 100'dü. Rusya, listede gerilemesine rağmen, vatandaşlığı “yüksek kaliteli” olarak kabul edilen “yeşil grup”taki ülkeler içinde yer aldı.

AB üyesi olan Litvanya ve Letonya hariç, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan ise “orta kalitede” vatandaşlığa sahip ülkeler kategorisinde gösterildi.

2016 yılında pasaportu en değerli ülke, önceki beş sene olduğu gibi yine Almanya oldu. Sıralamada bu ülkeyi Danimarka ve Fransa takip etti. İspanya, İsveç ve Norveç ilk beşteki diğer ülkeler.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TürkiyePasaport
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