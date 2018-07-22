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Türkiye'ye akın akın geliyorlar

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yurda girişte Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor

22 Temmuz 2018 Pazar 15:00
Türkiye'ye akın akın geliyorlar

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yurda girişte Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Gümrük kapısına gelen gurbetçiler, pasaport kontrollerinin ardından baba ocağının yolunu tuttu.

Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arabada bazıları ise gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinlendi. Sezonunun başladığı 1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı.

Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50-60 dakika arası olduğunu, bu süre zarfında 350 araca işlem yapıldığını ifade etti.

Almanya'dan gelen Mehmet Demiryürek, memleketi Yozgat'a yolculuk yaptığını söyledi. 1 yıl boyunca özlem çektiklerin ve sonunda vatana kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Demiryürek, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Sınır kapısının girişinde bayrağımızı görünce gözlerim doldu, çok duygulandım. Ailemle geldim, önce İstanbul'da tatil yapacağız sonra Yozgat'ta yakınlarımızı görmeye gideceğiz. Türkiye'de 5 hafta kalmak istiyoruz" dedi.

Fransa'dan gelen Ramazan Yılmaz da Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'a şükür vatanımıza kavuştuk. Yıllık iznimizi memleketimizde geçireceğiz. Isparta'da yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra tatilimizi yapacağız" diye konuştu.

Yılmaz'ın eşi İsmihan ise sınır kapısından girişte Türk bayrağını görünce duygulandıklarını ve sevindiklerini aktardı. 2 yılda bir gelebildiklerini anlatan Yılmaz, "Özlem var. Çocuklarım da çok sevindiler. Vatan özlenmez mi? Akrabalarımızı göreceğiz, anılarımızı yad edeceğiz. İnsanın vatanı gibi var mı, gurbette duruyoruz ama mecbur iş için yerleşmişiz zamanında" şeklinde konuştu.

AA
 

Son Güncelleme: 23.07.2018 10:36
Anahtar Kelimeler:
GurbetçilerTürkiye
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