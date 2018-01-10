Türkler 107 ülkeye vizesiz girilebiliyor

Almanya'yı Singapur, İsveç, İngiltere, Danimarka, İtalya, Norveç, Finlandiya, Fransa ve Japonya takip ediyor.

Endekste 48. sırada yer alan Rusya'nın vatandaşları ise 2018'de 110 ülkeyi vizesiz ziyaret edebilecek. Rusya pasaportunun açtığı kapı sayısı ilk kez bu kadar yüksek çıktı.

Artık Avrupa Birliği üyesi olan Baltık ülkeleri hariç eski Sovyet cumhuriyetleri arasında pasaportu en geçerli olan ülke Ukrayna. Rusya'nın güney komşusu 44. sırada.

En kötü durumda olan ise 81. sırada yer alan Özbekistan. Türkiye sıralamada Rusya'nın hemen arkasında yer alıyor. Vizesiz girilebilen ülke sayısı 107.

HABER MERKEZİ