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Tuzla soruşturmasında 11 kişiye dava

Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin 11 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin 'çevreyi kasten kirletmek' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 1 şüphelinin ise 1 yıla kadar hapsi istendi

20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
Tuzla soruşturmasında 11 kişiye dava

Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenmesine neden olan kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 71 kişi müşteki olarak, 11 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, 25 Aralık 2017 tarihinden önce birtakım kamyonlar tarafından içeriği henüz tespit edilemeyen kimyasal maddelerin İSKİ atık döküm alanına boşaltıldığı, daha sonra bu kamyonlar tarafından halk için zararlı olan kimyasal maddelerin vidanjörler tarafından döküldüğü anlatıldı.

Vidanjörlerden alınan numuneler ile olay yerinden alınan numunelerin uyum gösterdiği kaydedilirken, bu kimyasal maddelerin halk için zararlı olan triklor etilen ve tetrar klor etilen maddesinin olduğu, bu tarihte mühendis olarak görev yapan şüpheli E.Ş.'nin, vidanjörler tarafından dökülen ve halk için zararlı olan kimyasal maddeyi bildirmediği belirtildi.

97 kişi zehirlenmişti

Olay günü akşam saatlerinde Tuzla İstasyon Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Postane Mahallesi'nde birçok vatandaşın çevrede beliren ve içeriği henüz tespit edilemeyen bir kokudan zehirlendiği, 97 kişinin hastanelere başvurmasıyla soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Çok sayıda vidanjörün incelemeye alındığı belirtilirken, 4 vidanjörden alınan numunelerle olay yerinden alınan numunelerin uyum gösterdiği kaydedildi.

İddianamede, 10 şüphelinin, 'çevreyi kasten kirletmek' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 1’er yıl 2’şer aydan 6’şar yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay tarihinde mühendis olarak görev yapan E.Ş.’nin ise vidanjörleden dökülen kimyasal maddeyi bildirmediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İHA

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