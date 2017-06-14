Üç ilçede elektrik alarmı!

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İstanbul’un Avrupa yakasında 4.8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren CK Enerji'nin bir alt kuruluşu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), enerji için belediyelerle koordinasyonu güçlendirecek özel bir yazılım programı geliştirdi.

BEDAŞ, yeni uygulamayı İstanbul'da belediye yetkililerinin katıldığı bir toplantı ile tanıttı.

BEDAŞ’ın devreye aldığı ‘Talep Takip’ yazılımı sayesinde; belediyeler talep ve sorunlarını sistem üzerinden iletirken, ilçelerde planlanan yatırım çalışmalarına ait süreçleri de şeffaf bir şekilde anlık olarak takip edebilecek.

Üç ilçede elektrik altyapısı eskidi

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, kamu adına yatırımlarına devam ettiğine işaret ederek, "2013-2016 yılları arasında yaptığımız yatırım tutarı 1 milyar liraya yaklaştı" dedi. Yiğit, İstanbul Avrupa yakasında hatların yüzde 77'isinin yeraltı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Bazı ilçelerde kazı izni alamıyoruz. Altyapı karmaşasının İstanbul'un gündeminden kalkmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir'in yapacağı projelerde yer almak istiyoruz. Kazı yapılan yerlerde yeni kazı olmamalı. Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki altyapı eskidi. Değiştirmemiz gerekiyor ama karşımıza kazı yasağı çıkıyor."

Esenyurt abone artışında önde

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'in yaptığı sunuma göre İstanbul'da Avrupa yakasında abone sayısının en fazla arttığı ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'un abone sayısı 2015 yılına göre 2016'da yüzde 66.9 artış gösterdi.

Artış oranı Beylikdüzü'nde yüzde 22.6, Arnavutköy'de yüzde 21.9, Başakşehir'de yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. En alt sırada ise yüzde 1.6 ile Fatih aldı. Güngören, Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda abone artış oranı yüzde 4'ün altında kaldı.

En fazla abone Küçükçekmece'de İstanbul Avrupa yakasında elektrik abone sayısında Küçükçekmece ilk sırada yer aldı. Küçükçekmece'de 375 bin 686 abone varken; Fatihe 327 bin 666 abone ile ikinci sırada yer aldı. Son sıradaki Çatalca'da 37 bin 236 abone bulunuyor.

Avrupa yakası, elektriğin 10’da birini tüketiyor

Elektrik tüketiminde ise yıllık 2.1 milyar kilovat/saat ile Esenyurt sanayi tesislerinin katkısıyla açık ara ilk sırada bulunuyor. Esenyurt'u 1 milyar 493 milyon kilovat/saat ile Şişli, 1 milyar 330 milyon kilovat/saat ile Bağcılar izliyor. Listenin son sırasında ise 264 bin kilovat/saat ile Çatalca yer alıyor.

İstanbul Avrupa yakasında yıllık enerji tüketimi 2015 yılına göre geçen yıl yüzde 1.6 artış göstererek, 2016'da 25.7 milyar kilovat/saate ulaştı. Bu rakam, Türkiye’de tüketilen elektriğin 10’da birine tekabül ediyor. İstanbul'da geçen yıl 27 bin 397 bina abonelik başvurusunda bulundu. Toplam yeni abone sayısı ise 195 bine ulaştı.