Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üç yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçen yıl kasım ayından bu yana, bilirkişilik, insan hakları ve alternatif çözüm yolları alanlarında çalışma yapmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu

Bu haber kez okundu.

Üç yeni daire başkanlığı kuruldu
ilk olarak ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasına ilişkin görevler üstlenecek yeni bir daire başkanlığının kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, geçen yıl kasım ayında, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM'de kabul edilmesiyle Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kuruldu. Alternatif çözüm yolları kapsamındaki uygulamaları takip etme, ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunma görevini üstlenen başkanlık, alternatif çözümler kapsamında görev alacak, uzlaştırmacılara temel eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirliyor. Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslara da karar veren başkanlık, alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütüyor. Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşması kapsamında da yeni bir adım atan Adalet Bakanlığı, aynı dönemde TBMM'de kabul edilen Bilirkişilik Kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığını oluşturdu. Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan başkanlıkta, bir daire başkanı, tetkik hakimleri ve ilgili personeller bulunuyor. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, AİHM'e yapılan başvurularla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş isteyebilecek, savunmaları hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TbmmAİHM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100