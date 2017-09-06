ilk olarak ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasına ilişkin görevler üstlenecek yeni bir daire başkanlığının kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, geçen yıl kasım ayında, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM'de kabul edilmesiyle Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kuruldu. Alternatif çözüm yolları kapsamındaki uygulamaları takip etme, ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunma görevini üstlenen başkanlık, alternatif çözümler kapsamında görev alacak, uzlaştırmacılara temel eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirliyor. Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslara da karar veren başkanlık, alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütüyor. Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşması kapsamında da yeni bir adım atan Adalet Bakanlığı, aynı dönemde TBMM'de kabul edilen Bilirkişilik Kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığını oluşturdu. Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan başkanlıkta, bir daire başkanı, tetkik hakimleri ve ilgili personeller bulunuyor. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, AİHM'e yapılan başvurularla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş isteyebilecek, savunmaları hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek. AA
Üç yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçen yıl kasım ayından bu yana, bilirkişilik, insan hakları ve alternatif çözüm yolları alanlarında çalışma yapmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
06 Eylül 2017 Çarşamba 14:03
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