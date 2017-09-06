Üç yeni daire başkanlığı kuruldu Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçen yıl kasım ayından bu yana, bilirkişilik, insan hakları ve alternatif çözüm yolları alanlarında çalışma yapmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:03 Bu haber kez okundu.