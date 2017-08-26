Uçak bagajından altın çaldılar

Erzurum’da farklı gün ve saatlerde yolculuk yapan iki kadının, uçağın bagaj kısmındaki çantalarından 33 bin TL değerindeki 6 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet bileklik ve 1 adet kolyesi çalındı. Erzurum Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda havalimanında işçi olarak çalışan O.K, G.A., E.V., ve A.A. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısların peşine düşen ekipler, çaldıkları altınların bir kısmını Taşmağazalar da dört ayrı kuyumcuya sattıklarını belirledi.
Kısa sürede yakalanan O.K, G.A., E.V., ve A.A. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sanıklar cezaevine gönderildi. İHA