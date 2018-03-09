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Uçan balon imalathanesinde patlama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kaçak uçan balon imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen ve helyum gazından kaynaklanan patlamada 5 kişi yaralandı

09 Mart 2018 Cuma 17:34
Uçan balon imalathanesinde patlama

Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi'nde bir binanın giriş katında uçan balon imalatı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Helyum gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi, çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu. Güvenlik güçlerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın iş kazası olduğunu söyledi. "Aldığımız bilgiye göre 5 yaralımız var. İmalathane korsan, yaralılar orada çalışanlardır." diyen Aslan, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
AA

Anahtar Kelimeler:
Uçan BalonHelyum GazıDiyarbakırPatlama
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