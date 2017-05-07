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Uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

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Uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü

Ahmet Özdamar (27) idaresindeki 35 TES 42 plakalı otomobil, Çamiçi Mahallesi Homeros Vadisi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçtan yaralı olarak çıkan sürücü ve Ahmet Uluğ (27), yol kenarındaki evde yaşayanlara, kaza yaptıklarını ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aramalarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede araçta sıkışan Suriye uyruklu Muhammed Hamiş'in (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hamiş'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA



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