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Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düşen nişanlı çift yaşamını yitirdi.

24 Ocak 2017 Salı 15:31
Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti
Esnaf Özgür Ö. (32) ile özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida S. (32) ve bir arkadaşı, Ereğli-Kandilli karayolu Köseağzı mevkiine geldi. Araçtan inen bu kişilerden nişanlı çift arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özgür Ö. ve Zeynep Nida S, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düştü. Olay yerine gelen ekipler, kıyıda buldukları Özgür Ö. ve Zeynep Nida S'nin öldüğünü belirledi. AA

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