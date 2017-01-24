Uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Esnaf Özgür Ö. (32) ile özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida S. (32) ve bir arkadaşı, Ereğli-Kandilli karayolu Köseağzı mevkiine geldi. Araçtan inen bu kişilerden nişanlı çift arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özgür Ö. ve Zeynep Nida S, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düştü. Olay yerine gelen ekipler, kıyıda buldukları Özgür Ö. ve Zeynep Nida S'nin öldüğünü belirledi. AA