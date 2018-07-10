Ufuk'un kafatasında kırıklar bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu tespit edildi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hassa ilçesi Arpalı Uşağı Mahallesi’nde 1 Temmuz 2018 tarihinde kaybolduğu Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen Ufuk Tatar olayıyla alakalı, aynı gün soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili tüm detaylar ve eldeki delillerin değerlendirilerek Ufuk Tatar’ın cesedinin kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede sarp kayalıklarla kaplı ormanlık alanda yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir kayanın dibinde bulunduğu belirtildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ufuk Tatar’ın cesedi, bulunduğu yerden alınıp Hassa Devlet Hastanesine getirilerek, gerekli ilk ölü muayene ve tespit işlemlerine müteakiben daha ayrıntılı klasik otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilen açıklamada şunları yer verildi:

"Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğünce cenaze üzerinde yapılan inceleme ve klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre Ufuk Tatar’ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı anal bölgede herhangi bir patolojik özellik görülmediği saptanmış fakat kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup, konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir."

AA