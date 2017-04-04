Ülker'e ilk boykot!

Metro Turizm, tüm tesislerinden Ülker ürünlerini kaldırdığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında yayımlanan 1 Nisan reklamından sonra tepkileri üzerine çeken Ülker’in ürünleri Metro Turizm’in tesislerinden kaldırıldı.
Ürünlerin tesislerden kaldırılmasını Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu. Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Metro Turizm olarak tüm tesislerimizden Ülker ürünlerini kaldırıyoruz, raflarımız milli olan bütün markalara açıktır.”
HABER MERKEZİ