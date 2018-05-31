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Uluslararası şebeke enselendi

Bilgisayar korsanlarının akılalmaz dolandırıcılığını polis deşifre etti. Korsanların, firmaların maillerdeki yazışmalarını ele geçirip 11 milyon 231 bin 683 Euro civarında vurgun yaptıkları ortaya çıkarıldı

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:06
Uluslararası şebeke enselendi

Uluslararası ticaret yapan firmaların yazışmaları ile mail hesaplarını ele geçirerek bu şirketlerin bankalardaki 11 milyon 231 bin 683 Euro parasını dolandıran 2'si yabancı uyruklu 11 dolandırıcı, polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Dolandırıcılardan 3'ü tutuklanırken, 8'i 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesi, bir bankanın, müşterisinin EFT transferinde olağandışı hareketliliği fark edip emniyete başvurması ile ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterisine ait hesaplarda bilgileri dışında 11 milyon 231 bin 683 Euro para transferi gerçekleştiğini fark eden bir banka tarafından emniyete yapılan suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.

Şikayetçi banka ve firmaların banka hesaplarını incelemeye alan siber polisi, firmalar arasındaki yazışmalara ulaşan uluslararası bilgisayar korsanlarının, firmaların mail hesapları ile yazışmalarını kendi oluşturdukları sahte mail hesaplarına yönlendirdiklerini tespit etti.

Soruşturma kapsamında Nijeryalı W.A.A. ile C.C.O. şebekenin Türkiye ayağında yer alan Ö.A., A.K., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., M.A., H.D. ve İ.H.B. adlı bilgisayar korsanlarının kimliklerini tespit eden polis, şüphelilere ait 24 ayrı GSM hattını dinlemeye alıp mail trafiğini izledi.

İkisi Nijeryalı 11 korsan yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takipte uluslararası ticari firmaların hesaplarına aktarılması gereken paraların, şebekenin Türkiye’deki üyelerinin hesaplarına aktardıkları ortaya çıkarıldı.

  Dolandırıcıların adreslerine baskın yapan polis, Nijerya uyruklu W.A.A., C.C.O. ve dolandırıcılık şebekesinin Türkiye ayağında yer alan Ö.A., A.K., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., M.A., H.D. ve İ.H.B. adlı korsanları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 11 şüpheliden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile şebekenin Türkiye sorumlusu A.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

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