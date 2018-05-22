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Ümraniye'de taksici dehşeti

Ümraniye’de taksi şoförü kavga ettiği kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, taksiden sürüklenerek atılan kadın, polise şikayetçi oldu

22 Mayıs 2018 Salı 17:30
Ümraniye'de taksici dehşeti

Ümraniye’de taksi şoförü kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.

Olay, Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.

Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

'Dehşet anlarını anlattı'

Ümraniye’de taksici şiddetine maruz kalan Canan Ay, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Küçük kız kardeşi ile ekmek almak için evden çıktıktan sonra yolda taksici ile tartıştıklarını söyleyen genç kadının anlattıkları şok etti. Taksicinin önce kendisine kafa attığını ve darp ettiğini söyleyen Canan Ay, "Ben de polis çağırdım ve kaçmasın diye yarım şekilde aracın arka koltuğuna oturdum.

Aniden hareket etti. Beni içeri çekti. Bir süre sonra da bacaklarımdan tutarak dışarı attı" ifadelerini kullandı. Olayın ardından hem taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, hem de minibüsüne sürttüğü için yumruk yiyen kardeşi 10 yaşındaki İlayda Bayar, darp raporu alarak polise şikayetçi oldu.

İHA

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