Umuda yolculuk işkenceye dönüştü

İnsan kaçakçılarının kişi başına 8 bin Dolar alıp Afganistan’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri ve Doğubayazıt ilçesinde bir yere kapatıp günlerce işkence ettikleri 100’ün üzerinde kaçak göçmen, kapatıldıkları yerden kaçtıktan sonra Erzurum’da dağ başında soğuktan donmamak için polise sığındı.

Afganlı kaçak göçmenler işkence gördükleri yerin fotoğrafını polis ve gazeteciyle paylaşarak, “Tırnaklarımızı sökerek, bizleri öldürmekle tehdit ederek” işkence yaptılar dediler. Erzurum’da denetim yapan polis ekipleri Nenehatun Köyü ve Çevre Yolu güzergahında 100’ün üzerinde Afganistan uyrukla kaçak göçmenle karşılaştı. Karlı arazide soğuktan donma tehlikesi atlatan kaçak göçmenler polise sığındı.

Yurda yasadışı yollardan giriş yaptıklarını ve Ankara yerine Doğubayazıt ilçesine getirildiklerini ifade eden göçmenler yaşadıkları çile dolu umuda yolculuğu polise anlattı.

Tırnaklarını çekerek işkence etmişler

İnsan tacirlerinin kişi başına kendilerinde 8 bin dolar aldıklarını ifade eden Afganlılar, “Afganistan’da bu insan kaçakçılarıyla anlaştık. Bizi İran üzerinden Türkiye’ye getirdiler. Doğubayazıt’ta bir yere hepimizi kapattılar. Burada günlerce işkence gördük. Tırnaklarımızı çektiler. Kulaklarımızı kestiler. Boğazınızı keseriz diye ölümle tehdit ettiler. Herhangi bir şey olursa onların deşifre etmeyelim diye. Daha sonra kaçtık. Buraya kadar yürüyerek geldik. Soğuk donup öleceğiz” diye konuştu.

Erzurum’da yakalanan kaçak göçmenler otobüslere bindirilerek Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

İHA