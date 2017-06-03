Umut yolculuğu Çeşme’de bitti

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri aldıkları yoğun önlemlerle kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, küçük bir şişme botla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 12 Suriye uyruklu kaçak göçmeni, 02.00 sıralarında Ildır Körfezinde yakaladı. El konulan takma motor takılı şişme bot, Çeşme iskelesine getirildi. Kaçak göçmenler de Ildır Jandarma Karakolunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşme Körfezinde görev yapan TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu da, Karaabdullah Burnu açıklarındaki Süngü Kaya Adası’nın batısında, 03.50 sıralarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu müdahale ederek durduran sahil güvenlik ekipleri, 42 Suriye uyruklu kaçak göçmeni Çeşme İskelesi’ne getirdi. Aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuğun da olduğu kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek verilerek ihtiyaçları karşılandı.

06.00 sıralarında ise Altınkum Plajı’nda şişme botla denize açılma hazırlığı yapan 62 Suriye uyruklu kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denize açılamadan yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Çeşme Jandarma Komutanlığına getirildi.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

TIR’ın dorsesinde 3 gün beklediler

Öte yandan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya ithal ürün getiren TIR’ın dorsesinde Avrupa’ya çıkmak isteyen 8 Suriyeli yakalandı.

Norveç’ten yola çıkan ve taşıdığı ithal ürünleri Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanarak Türkiye’ye getiren sürücü M.D., buradaki TIR parkına dinlenmek için aracını park etti. Bu sırada ise iddiaya göre 8 Suriyeli dorsenin kapağındaki mührü kırarak içeri girdiler. Bir gün parkta dinlenen sürücü ardından yükünü boşaltmak için Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne geldi.

Aradan geçen 3 günün ardından TIR’ı boşaltma sırası kendisine gelen ve kapıyı açan sürücü ise dorsedeki 8 kaçağı görünce şaşkına döndü. Durum hemen polise bildirildi ve Avrupa hayali kuran 8 Suriyeli’nin umuda yolculuğu Çerkezköy’de sona erdi. 3 gündür dorsede kaldıklarını belirten Suriyeliler, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İHA