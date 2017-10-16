Üniversite öğrencisini kaçıran şahıs tutuklandı 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi P.K.’nın kaçırılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. P.K. isimli kızı daha önce evlenmek için ailesinden isteyen, ancak olumsuz yanıt alması üzerine peşini bırakmayan M.G. isimli şahsın olayı gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, Erçek Gölü civarındaki Beybucağı mevkiine operasyon yaptı. Operasyonda P.K. ile kendisini kaçıran M.G. ve ona yardım ettiği öne sürülen kardeşleri Ö.G. ve C.G. yakalandı. P.K.’nın zorla kaçırıldığını ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine gözaltına alınan zanlılardan M.G. tutuklanırken, kardeşleri ise serbest bırakıldı.