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Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü

Eşi ve kızı ile birlikte tatilini geçirdiği Muğla'dan ticari taksi ile İstanbul'a dönen dizi oyuncusu Sefa Zengin'in içinde bulunduğu araç İzmir'de trafik kazası geçirdi. Başka bir otomobille çarpışan taksideki Sefa Zengin ile birlikte eşi Figen ve 8 yaşındaki kızları İlayda hafif şekilde yaralandı

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:58
Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü

Tiyatro ve dizi oyuncusu Sefa Zengin'in içinde bulunduğu ticari taksinin İzmir'in Bornova ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu, Zengin ile birlikte eşi ve 8 yaşındaki kızları yaralandı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Sefa Zengin eşi Figen (47) ve 8 yaşındaki kızları İlayda ile birlikte tatilini geçirdiği Muğla'nın Datça ilçesinden Namık Mersin'in (56) kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Bornova ilçesi İstanbul Caddesi'nde ilerleyen Mersin'in kullandığı taksi, Cengizhan Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta E.A idaresindeki 64 AY 360 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, Sefa Zengin ile birlikte eşi Figen ve kızı İlayda yaralandı.

Yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sefa Zengin ile kızı İlayda'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, eşi Figen Zengin'in ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kaza sonrası Bornova Polis Merkezi Amirliğine götürülen her iki sürücü de ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

'Beni darp etmeye çalıştı'

Kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Sefa Zengin, "Verilmiş sadakamız varmış, büyük bir kazayı çok ucuz atlattık." dedi. Ticari taksi şoförünün çok dikkatli olduğunu ve kurallara uyduğunu belirten Zengin, "Yol boyunca da güven içinde seyahat ettik.

Ancak İzmir'e geldiğimizde Bornova'yı da çıkarken çok büyük bir hızla yan yoldan gelen bir otomobil bizim bulunduğumuz araca iki kapının ortasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle bizim bulunduğumuz araç takla attı. Emniyet kemerlerimiz de takılıydı. Hiç bir otomobil sürücüsü bu kadar hızlı gitmemeli." diye konuştu.

Kaza sonrası kendisinin ve şoförün emniyet kemerini çözerek araçtan çıktığını ve olayın şokuyla "Kim bu arabanın sahibi? Bu kadar hızlı kullanıyor." diye serzenişte bulunduğunu dile getiren Zengin, bunun üzerine diğer otomobilin sürücüsünün kendisine hücum ederek darp etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Zengin, "Eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüyen ve beni darp etmeye çalışan bu sürücüden şikayetçi oldum. Çok şükür bende ve kızımda önemli bir şey yok.  Biraz eşimde sıkıntı var ama inşallah o da atlatacaktır." ifadesini kullandı.

AA

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