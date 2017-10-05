Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğünce siber saldırıları düzenleyen hackerlere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, ünlü şahısların sosyal medya hesaplarını hackleyen 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin aylar süren teknik takibi neticesinde ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.
Ünlülere dadanan hackerlara operasoyon
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, siber saldırılarla ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hacker şebekesi çökertildi
05 Ekim 2017 Perşembe 16:37
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