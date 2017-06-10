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Uşak’ta silahlı kahvehane baskını: 3 yaralı

Uşak’ta önceki gece bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı

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Uşak’ta silahlı kahvehane baskını: 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre, önceki gece teravih namazından sonra Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu Caddesi üzerindeki kahvehaneye beyaz bir araçla gelen 3-4 kişilik grup av tüfeği ile kahvehanede oturanların üzerine rastgele ateş etti.
Kahvehanede bulunan kişilerden Y.Ş. ağır yaralanırken S. A. ve A.Ç. de vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralanan kişiler olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonunu sürdürüyor. İHA
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