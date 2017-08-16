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Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar sahilde vatandaşların deniz yüzeyinde bir ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen denip polisi, bir erkek cesedi buldu

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Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı
Üsküdar sahilde vatandaşların deniz yüzeyinde bir ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen denip polisi, bir erkek cesedi buldu. Olay, Üsküdar sahilinde meydana geldi. Deniz yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen denip polisi, cesedi denizden çıkararak Üsküdar Vapur İskelesi'ne çıkardı. Cesedin 30-35 yaşlarında kimliği belirlenemeyen bir erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği belirsiz şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.
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