Üsküdar'da kentsel dönüşüme veryansın

Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen 'Örnek Dönüşüm' projesi kapsamında Üsküdar'da 4 mahalleyi kapsayan yıkım Bakan Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile başlayacaktı.

Yıkımla birlikte haklarının ellerinden alındığını ifade eden vatandaşlar Kirazlıtepe Dörtyol mevkiindeki Adile Naşit Kavşağı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Protesto haberini alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, alel acele Kirazlıtepe'ye gitmekten vazgeçti.



Bakanın program iptalinden sonra “Mülkiyet hakkı kutsaldır", "Boğaziçi İmar Yasası değişmeden imar problemi çözülemez", "Mahallelerimiz terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart açan sivillere polis plastik mermi ile müdahale etti. Mahalle sakinleri “Belediye başkanımız burada TOKİ ile işbirliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla anlaştığı iddiasında bulunuyor. Kesinlikle Kirazlıtepeliler, Üsküdarlılar TOKİ ile anlaşmadı. Belediyede çalışan 3-5 kişinin evlerini yıkarak tüm Türkiye'ye burada anlaştık izlenimi yaratıyorlar. Kesinlikle anlaşmadık. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme 'evet' diyoruz, TOKİ ve belediyenin belirlediği bedellere hayır diyoruz" diye konuştu.

Mahallelilerin verdiği bilgiye göre asıl mesele kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm. Kirazlıtepe'den gayrimenkul değeri çok çok daha düşük olan Kandilli ve Boğaziçi bölgelerinde 90 metrekare bir daire 700.000 ile 1.100.000 TL arasında değişirken, TOKİ'nin öngördüğü rakam emlak fiyatının en az 3 kat düşüğü olarak belirlendi.

TOKİ metrekareye 3500 TL bedel biçerken, yöre halkı mağduriyetin giderilmesi için metreakernin en az 15 bin TL'den hesaplanması gerektiğini ifade ediyor.

HABER MERKEZİ