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Üsküdar Meydanı göle döndü

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla Üsküdar Meydanı göle döndü. Rögar kapaklarının taşmasıyla meydanı su kaplarken, mahsur kalan vatandaşlar otobüs ve Marmaray duraklarına sığındı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 21:28
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Üsküdar Meydanı göle döndü

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla Üsküdar Meydanı göle döndü. Rögar kapaklarının taşmasıyla meydanı su kaplarken, mahsur kalan vatandaşlar otobüs ve Marmaray duraklarına sığındı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili şiddetli yağışın ardından Üsküdar Meydanı adeta su ile kaplandı. Rögar kapaklarının taşmasıyla birlikte su kaplayan meydanda vatandaşlar mahsur kaldı. Sular içerisinde yürüyen vatandaşlardan bir kısmının ayakkabılarını çıkardıkları görüldü.

Sular altında kalan meydanda mahsur kalan vatandaşlar otobüs ve Marmaray’a duraklarına sığındı. Vatandaşlar uzun süre durakta kalarak suların çekilmesini bekledi.

Son Güncelleme: 28.09.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
İstanbulÜsküdar
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