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Üsküdar’da denizden ceset çıktı

İstanbul’da Üsküdar açıklarında erkek cesedi bulundu.

07 Şubat 2017 Salı 16:11
Üsküdar’da denizden ceset çıktı
İstanbul’da Üsküdar açıklarında erkek cesedi bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Üsküdar Vaniköy sahili açıklarında temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı ceset buldu. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından müdahale için Vaniköy açıklarına deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi erkek bir şahsa ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi Vaniköy sahilinden kıyıya çıkardı. Deniz polisi kıyıya çıkardığı cesedi polis merkezi ekiplerine teslim etti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İHA
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Üsküdar Açıklarında Erkek Cesedi BulunduÜsküdarİstanbul
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