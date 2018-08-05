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Üsküdar’da şüpheli ölüm

Üsküdar’da sabah saatlerinde bir genç, aracının içerisinde ölü bulundu

05 Ağustos 2018 Pazar 17:06
Üsküdar’da şüpheli ölüm

Olay yerine gelen polis inceleme yaparken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kırazlıetepe Mahallesi Seçkinler Sokak’ta yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde bulunan 34 ZK 4223 plakalı aracın kapısının açık olduğunu ve araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Olayın ihbar edilmesinden sonra olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı araştırma sonucunda gencin 25 yaşındaki  M. Sait Ep olduğu öğrenildi. Gencin şüpheli ölümü üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri uzun bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Olayı duyarak sokağa gelen M. Sait Ep’in yakınları ise sinir krizi geçirdi. M. Sait Ep’in cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis gencin uyuşturucudan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline karşı araştırmasını derinleştirdi.

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