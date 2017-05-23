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Üst geçide takıldı trafiği felç etti

Kartal’da yüksekliğini hesap etmediği köprüye takılan ve üzerinde iş makinesi olan kamyonun sürücüsü trafiği alt üst etti.

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Üst geçide takıldı trafiği felç etti
Kartal’da yüksekliğini hesap etmediği köprüye takılan ve üzerinde iş makinesi olan kamyonun sürücüsü trafiği alt üst etti. Kamyonu köprüden kurtaran sürücü bir de geri geri gitmeye çalışınca ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, Kartal Yakacık’ta D-100 karayolu Adnan Kahveci Köprüsü altında meydana geldi. Pendik yönüne ilerleyen kamyonun üzerindeki iş makinesi köprüye takıldı. Köprünün yüksekliğini hesaplayamayan kamyon sürücüsü, D-100 otoyolunda trafiği felç etti. Kamyonu takıldığı yerden kurtaran sürücü ise bu kez çareyi otoyolda geri geri gitmekte buldu. Trafiği felç eden sürücünün geri geri çıkmaya çalışması ise görenleri hayrete düşürdü. Tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun üzerindeki iş makinesi ile köprüye takıldığı görülüyor. Bu sırada trafiğin kilitlenme noktasına geldiği görülürken sürücünün duruma aldırmadan geri geri çıkmaya çalıştığı görülüyor. İHA
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