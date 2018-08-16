Üst geçidi kullanmayan kadın hayatını kaybetti

Kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ondan geriye poşet içerisindeki peynir kaldı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden peynir alan 76 yaşındaki Fatma Güç, yaklaşık 100 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmak yerine orta refüjde tellerin olmadığı bölgeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet F. A. yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, Güç’e çarptı. Kaza sonrası Güç olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis istendi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğinin Güç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet F. A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, bölgede yaşayan vatandaşlar, orta refüjdeki açık tel örgü bölümlerinin kapatılması gerektiğini ifade etti.