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Üst geçiti kullanmayan genç yaşamını yitirdi

Düzce’de D-100 Karayolu üzerinde, 100 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan gence kargo transfer aracı çarptı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:42
Üst geçiti kullanmayan genç yaşamını yitirdi

16 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce’de D-100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde üst geçidin altından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşında ki gence kargo transfer aracı çarptı. Kaza sabah saatlerinde Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Alper Ö. idaresinde ki 34 BT 2857 plakalı kargo transfer aracı yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Batuhan N.’ye (16) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yol kenarına fırlayan Batuhan N. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yandan genç çocuğa çarpan araç sürücüsü ise linç edilme korkusu ile olay yerinden kaçarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne sığındı. Olay yerine gelen Batuhan N.’nin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İHA

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